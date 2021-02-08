Şanlıurfa'da tartışma yaratan zikir bakın kim için yapılmış
Sosyal medyada yayınlanan ve çok tartışılan zikir görüntülerinin Şanlıurfa'da Abdulkadir Geylani Vakfı’nda gerçekleştiği ortaya çıktı. Vakıfın açıklamasında zikrin, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Ş. U. K’nın sevenleri tarafından yapıldığı belirtildi.
Şanlıurfa’da Abdulkadir Geylani Vakfı, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılarak, yapılan zikrin kendilerinden habersiz olarak yapıldığını duyurdu.
Vakıfın açıklamasında zikrin, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen isim ve unvanını baş harfleri ile tanıttığı Ş. U. K’nın sevenleri tarafından vakıf yönetiminden izinsiz olarak yapıldığı belirtildi.
"VAKIF YÖNETİMİNDEN HABERSİZ YAPILDI"
Abdulkadir Geylani Vakfı görüntülere yansıyan zikrin vakıf yönetiminden izinsiz yapıldığını ileri sürdü. Vakfın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeli şeyhin sevenleri tarafından zikrin yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:
“Pandemi kuralları ihlal edilerek yapılan etkinlik görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Vakfımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
SAVAŞTAN KAÇAN SURİYELİ ŞEYH İÇİN YAPILMIŞ
Görüntülerde yer alan etkinliğin, Suriye’de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkemize gelerek İstanbul’da ikamet eden ve bir günlüğüne ilimize gelip, vakfımıza ait hizmet binasında misafir edilen Ş. U. K.’yi ziyarete gelen sevenleri tarafından Vakıf yönetimimizden her hangi bir izin alınmadan düzenlendiği, Pandemi kurallarına uygun olmayan bir şekilde icra edilen etkinliğin, vakfımızca öğrenilmesi üzerine, derhal müdahale edilerek sonlandırıldığı, ayrıca, pandemiyle mücadele süreci dikkate alınarak, bu tür durumların bir daha yaşanmaması için vakfımızca gerekli her türlü tedbirin alındığı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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