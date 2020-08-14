"Sara Netanyahu, Etiyopya Yahudisi personelin rezidansa girişini yasakladı"

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:07

Israil Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun isteği üzerine siyah ırka mensup Etiyopya Yahudisi personelin rezidansa girişlerinin yasaklandığını iddia etti.

Times of Israel'in aktardığı habere göre, rezidans yöneticisi Efi Azulai, Etiyopya kökenli hizmetçilerin rezidansın bulunduğu ikinci kata çıkmalarının, orada çalışmaya "uygun olmadıkları" gerekçesiyle yasak olduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre, Etiyopya Yahudisi bir çalışanla başka bir personel arasındaki bir telefon görüşmesine göre, Sara Netanyahu etnik azınlık üyelerini mikrop saçmakla suçluyor.

Telefon görüşmesinde, Matasbia Mengistu temiz çamaşırları getirdiğinde, Netanyahu kıyafetlere mikrop bulaştığı yorumunda bulunarak, geri gönderiyor.

Megistu, "Oradaysam, eşyaları geri gönderir" dedi ve çoğu zaman gizlenmek zorunda kaldığını söyledi. Azulai'nin Etiyopya Yahudisi personele, Sara Netanyahu'nun onlardan "tiksindiği" ve iyi temizlenmedikleri şikayetinde bulunduğunu söylediğini belirtti.

Birgün'ün Yedioth Ahronoth'tan aktardığı haberde ismi belirtilmeyen bir kaynak ise Azulai'nin kendisine Etiyopya kökenli İsraillileri istisna durumlar hariç rezidansa göndermemeleri gerektiğini söylediğini belirtti.

Netanyahu ailesi ise iddiaları yalanladı.

ETİYOPYA YAHUDİLERİ AYRIMCILIĞA UĞRUYOR

Beta Israel adı da verilen Etiyopyalı Yahudiler'in çoğu bugün İsrail'de yaşıyor. Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "Sürgündekiler" ya da "Yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan Falaşa sıfatı da kullanılıyor.

Beta Israel cemaatinin yüzde 85'i 120 bin kişilik nüfusuyla İsrail'de yaşamaktadır. İsrail hükûmetince hayata geçirilen 1984'teki Musa Operasyonu ve 1991'deki Süleyman Operasyonu ile on binlerce Etiyopyalı Yahudi İsrail'e getirtilerek Etiyopya'daki iç savaş ve kıtlıktan kurtarılmıştır. Ancak İsrail'de de ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.