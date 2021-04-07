Saracchi, Falcao'nun gideceği takımı açıkladı
Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Marcelo Saracchi, Arjantin basınına River Plate günlerini ve takım arkadaşı Radamel Falcao ile ilgili konuştu.Saracchi, eski River Plateli futbolcular olarak Falcao ile sık sık Arjantin günlerini konuştuğunu anlatarak, "Falcao ile Arjantin'de geçirdiği zamanları sık sık konuşuyoruz. Hala River Plate'i takip ediyor. Ben onun Arjantin'e yeniden oynamak için döneceğini düşünmüyorum. Bence MLS'e gitmeye daha yakın." açıklamasını yaptı.
Saracchi, adı Türk takımları ile de dönem dönem birlikte anılan teknik direktör Marcelo Gallardo ile ilgili ise, "Sizin bireysel performansınızı yukarı çekmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Genç olmanıza veya kulüpte daha uzun süredir bulunmanıza bakmadan daha iyi kimi görürse onu oynatır. Bu yüzden antrenmanlarında yoğun ve rekabetçi anları görebiliyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.
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