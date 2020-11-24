SARAT Projesi 'CAMMA Perşembe Konuşmaları'nın konuğu olacak
Gül Pulhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen CAMMA Perşembe Konuşmaları’nın konuğu olacak. Her akademik yılda kültür sanat camiasından isimlerin ağırlandığı Perşembe Konuşmaları’nın 26 Kasım 2020 tarihli buluşmasında Gül Pulhan, Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının korunması kapsamında SARAT Projesi’ni ele alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, "CAMMA: Perşembe Konuşmaları" kapsamında Gül Pulhan’ı ağırlayacak. Etkinlik, "Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunmasına Farklı Bir Yaklaşım: SARAT Projesi" başlığıyla online olarak gerçekleştirilecek.
SARAT Projesi adını İngilizce "Safeguarding Archaeological Assets of Turkey" (Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması) ifadesinin baş harflerinden alıyor. Proje ile Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının korunması için bilgi-kapasite ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
SARA Projesi yola çıkma nedenini şu ifadelerle anlatıyor:
"Türkiye’nin de içinde yer aldığı Ortadoğu coğrafyası ilk köylerden ilk kentlere, ilk devletlerden ilk imparatorluklara, insanın medeniyetler kurarak ilerlediği yolculuğunun eşsiz maddi kanıtlarına sahip. Bu mirası hem doğal hem de insan kaynaklı tehditlere karşı korumak sadece uzmanların ve kurumların çabalarıyla değil, toplumsal farkındalığın artırılması ve kitlesel bir anlayış değişimiyle mümkün olabilir. SARAT, tam da bu nedenle Türkiye’de toplumun arkeolojik varlıklara yönelik farkındalığını yükseltmek ve arkeolojiyle ilgili meslek gruplarında kapasite artırmak için profesyonellerden yöneticilere, medyadan koleksiyonculara uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yapmak üzere yola çıktı."
Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının korunması ve SARAT Projesi’nin ele alınacağı etkinlik 26 Kasım Perşembe günü 18.00 - 20.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
Etkinliğe buradan katılım sağlanabilecek.
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