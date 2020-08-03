BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan Bergüzar Korel, Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Cem Yılmaz gibi isimlerin iktidar tarafından "yasaklılar" listesine alındığını ve iktidara yakın medyada bu isimlere sansür uygulandığını yazdı. Soykan, "Saray onlar için ‘Yıldız Söndürme Operasyonları’ yapıyor" dedi.

İşte o yazıdan ilgili bölüm:

Peki, çıplak kralın olmayan kaftanını alkışlamayan şarkıcıların hali nicedir?



Saray onlar için ‘Yıldız Söndürme Operasyonları’ yapıyor.

İktidarın kontrolü altında olan Türkiye’deki medyanın yüzde 95’inde ‘yasaklılar listesi’ var. Demirören Grubu’na satıldıktan sonra tabutuna son çivi çakılan eski ‘merkez medya’nın amiral gemisi Hürriyet de ‘unutturma’ operasyonlarında görevli.

O ünlülere gazetelerin birinci sayfalarında yer yok. ‘Tık’ savaşı veren internet sitelerinde mecburen haber oluyorlar.

Örnek mi?

Murat Boz.

YSK darbesiyle mazbatası geri alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seçim kampanyası için 100 bin TL bağışlayınca ‘yasak listesi’ne yazıldı. O günden sonra magazin programlarında, sayfalarında yeri küçüldü.

‘Athena Gökhan’ yasaklılar listesinin başında. Çektiği filmin basın bülteni anında çöpte. Birinci sayfa mı? Zinhar yasak.

Geçmişte magazin muhabirlerinin peşini bırakmadığı Bergüzar Korel, Instagram hesabında doğum sonrası kilolarını paylaşsa da haber değil.

AKP’nin trol ordusunun her fırsatta linç ettiği Cem Yılmaz da operasyonun büyük hedeflerinden. Son dönemde aleyhinde olmadığı sürece haberin birinci sayfalık değeri yok.

Yasaklılar listesi çok uzun anlatmaya sayfalar yetmez. Zaten hepimiz mangal gibi yürekleriyle yıllardır Silivri’nin soğuğunu göze alıp hiç susmayan bazı sanatçıların şahidiyiz.

MAGAZİNİN SANSÜR MEMURLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki bazı memurların işi gücü bunlar işte.

Cumhurbaşkanlığı’nın tüm organizasyonlarını yapan Polat Yağcı ve 90’ların en kirli magazin figürleri birlik olmuş bu memurlarla milyonlarca liralık işler bitiriyor. Saray’ın hizmetinde, magazin dünyası için ibret-i alemlik cezalar kesiyorlar.

İşte ‘Reis’e hayran, şarkı olmayan sözler böyle yazılıyor.

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Sezar ile Kleopatra’dan beri ‘siyasi magazin’ gerçeğin en merak uyandıran en popüler anlatım biçimi. Bu yazı da İstibdat Dönemi’ni, sansürü, baskıyı anlatmanın ünlü figürlerle dolu bir yolu.

Magazin sayfalarına kadar giren Saray sansürünün yolsuzluklar, adaletsizlikler, skandallar yazıldığında neler yaptığını varın siz düşünün.

Kumpasları hayal edin.

Hapsedilen Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Müyesser Yıldız, Nedim Türfent ve onlarca gazeteciyi düşünün.

Ve söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkıyı hep beraber mırıldanalım:

Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgân değil, bu kadar güvenme hiç kendine kimse şah değil padişah değil…