Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Wim Wenders’ın

10 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

Yeni Alman Sineması akımının önemli temsilcilerinden Wim Wenders, bu yıl 13-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. Saraybosna Film Festivali’nde Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak.

Wim Wenders, onur konuğu olarak katılacağı festivalde bit atölye etkinliği de düzenleyecek. Ayrıca Wenders’ın yönettiği filmlerden oluşan bir retrospektif de festivalde izleyiciyle buluşacak. Seçkide Jeremy Davies, Milla Jovovich ve Mel Gibson’ın başrolleri paylaştığı 2000 yapımı "Sırlar Oteli" (The Million Dollar Hotel) filminin restore edilmiş versiyonu da yer alacak.

Wenders en son 2011 yılında "Pina" belgeseliyle festivale konuk olmuştu.

Önceki yıllarda Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne Isabelle Huppert, Alejandro González Iñárritu, Pawel Pawlikowski, Nuri Bilge Ceylan, Robert De Niro gibi yönetmen ve sanatçılar değer görülmüştü.