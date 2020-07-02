Savunma planına ypg şartı konmuştu: ‘Ankara blokaj kararından vazgeçti’

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

AFP’nin haberine göre Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, “Sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Planlara onay çıktı” dedi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Linkevicius, anlaşmazlığın nasıl çözüldüğüne dair detay vermedi.



Doğu Avrupa savunma planında geçen aralıkta Londra’daki NATO zirvesinde siyasi uzlaşmaya varılmıştı. Ancak planın uygulamaya geçirilebilmesi için tüm üye ülkelerin oybirliği gerekiyor.

Ankara’nın onay karşılığında “NATO üyelerinin YPG/PYD’yi terör örgütü olarak tanımasını” talep ettiği gündeme yansımıştı. Rusya’ya karşı savunma planları, özellikle kendilerini tehdit altında gören Polonya ve Baltık ülkeleri açısından önem taşıyor.