Sayıları 6 milyona yaklaştı ve onların artık partisi var
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak verdikleri mücadele ile bilinen emeklilik mağdurlarının 14 Nisan'da başvurusunu yaptığı Umut Partisi resmen kuruldu.
Türkiye'de sayıları 6 milyona yaklaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar siyasi bir parti kurdu. EYT’lilerin sesi olmak için yola çıktıklarını belirten Umut Partisi, Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, parti kurucularının büyük çoğunluğunun aynı mağduriyeti yaşayan EYT'li kişilerden oluştuğunu söyledi.
Sadece EYT’lilerle olmamakla birlikte haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarının vizyonunu çizdiklerini belirten Bozkurt, "Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisini kurduk" dedi.
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