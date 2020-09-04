“Sayın Erdoğan”lı iddianameye tepki

04 Eylül 2020 Cuma, 17:18

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Pınar Akbina, Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak HKP’nin suç duyurusu dilekçesinde Erdoğan’ın isminin geçtiği için alınmadığına değinerek, “Son dönem Bakırköy Savcıları ile başımız belada! Dün, muhabere Savcısı Giresun sel felaketi sorumluları hakkındaki suç duyurusu dilekçemizi şüpheli sıfatıyla RTE’yi gösterdik diye almadı. Başsavcılığa çıktık, bu ismi çıkarırsanız alırız dediler. Çıkartamadık ve İstanbul Savcılığı’na gönderdik sonuçta” ifadelerine yer verdi.

“BUGÜN BUNU YAZAN YARIN CÜBBESİNE DÜĞME DİKER

Akbina, “Bugün de Kamu görevlisine hakaret suçu ile açılan davanın iddianamesinde mağdur sıfatı ile gösterilen RTE için “Sayın” ifadesini kullanmışlar. İddianamede ister sanık ister mağdur, müşteki olsun hiç kimse için “sayın” ifadesi kullanılamaz! Nerde “Kanun önünde eşitlik ilkesi?”, “Nerde Yargı bağımsızlığı?” Bugün bunu yazan yarın cübbesine düğme diker” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK’İN İSMİNİN BAŞINA ‘SAYIN’ YAZILMIŞTI



Daha öncede Adana Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘müşteki’ olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına ‘sayın’ yazılmıştı.