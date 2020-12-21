Sayıştay, Ankara’nın AKP ve MHP’li belediyelerinde olanları ortaya koydu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Sayıştay raporlarında, MHP’li Etimesgut Belediyesi tarafından kullanılmak üzere usule aykırı “yabancı marka 6 adet araç kiralandığı” tespitine yer verilirken, AKP’li Keçiören Belediyesi’nin ise 2019 yılında 112 adet aracı “ihale bile yapmadan finansal kiralama yöntemiyle temin ettiği” belirlendi.

Sayıştay’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait raporlarında da “AKP döneminde liyakatsiz bir şekilde atanan yöneticilerin, önceki dönem esas alınarak, görevde yükselmelerinin devam ettiği” tespiti yapıldı. Sayıştay’ın açıkladığı 2019 denetim raporlarında, Ankara’daki ilçe belediyelerine ilişkin usulsüzlükler dikkat çekti. Örneğin AKP’li Altındağ Belediyesi’nde “müdür kadrolarına sınavsız atama yapabilmek için kişilerin önce ‘belediye başkan yardımcısı’ görevine getirildiği, daha sonra da bu kişilerin müdürlük kadrolarına atandığı” vurgulandı.

Belediye ise Sayıştay’a cevaben yaptığı açıklamada “usulsüzlükleri inkâr etmezken”, bu şekilde yapılan atamaların geri alındığını ve sınavsız atanan kişilerin müdürlüklerinin sona erdiğini belirtti.

YABANCI MARKA 6 ARAÇ

Raporlarda dikkat çeken bir usulsüzlük de MHP’li Etimesgut Belediyesi’ne ait. Belediyenin ilgili yasalarda “yerlilik şartı” bulunmasına karşın, idari bünyesinde kullanılmak üzere yabancı marka 6 adet araç kiraladığı belirtildi. Ayrıca, belediye meclis başkanı ve meclis üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katılmaları karşılığında ödenen “huzur hakkının” meclis kararı alınmadan belirlendiği tespit edildi.

Raporlarda, MHP’li Gölbaşı Belediyesi’nin de “kamuya açık olması gereken alanların özel mülkiyet gibi kullanılmasına izin verdiği” tespiti yer alırken, tespite örnek olarak da Kızılcaşar Mahallesi ile Hacılar Mahallesi’nde bulunan ve kamuya açık olması gereken ticari, sosyal tesis, park alanları ve yolların “özel bir site içerisinde bırakılması, bu alanların dışarıdan bir kişinin girmesini engelleyecek şekilde işgal edilmesi” gösterildi.

Gölbaşı Belediyesi’nde ayrıca 2019 yılı için bütçeyle 1 milyon 265 bin 495 TL ödenek ayrılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 2 milyon 373 bin 820 TL ödenek ayrılan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne getirilen kişilerin, “belediyede kadroda görünmelerine karşın, yerlerine başka müdürlerin veya diğer personellerin vekâleten görevlendirildiği ve bütçe harcama yetkisini tebliğlere aykırı olarak kullandıkları” görüldü.

AKP’DEN KALANLAR...

Öte yandan, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde CHP’ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de “AKP döneminden kalma usulsüzlüklerin yer aldığı” görüldü. Buna göre, eski başkan Melih Gökçek döneminde itfaye eri olarak belediyeye alınan 2 çalışan, eski AKP’li başkan Mustafa Tuna döneminde önce zabıta müdürlüğüne ardından da itfaye şube müdürlüğüne sınavsız olarak atandı. Bu personel, 2020 yılının haziran ayında da şube müdürlüğü kadrosuna, bundan önceki görevleri esas alınarak sınavsız bir şekilde atandı.

MAKAM ARACINDA ‘HİBE’ OYUNU

Raporlara göre ayrıca AKP’li Keçiören Belediyesi, belediyeye ait Keçiören Belediyesi Gıda Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla “Audi” marka makam aracı satın aldı. Şirket aracı aldıktan sonra da belediyeye “hibe” etti. Sayıştay, söz konusu hibenin usulsüz olduğunu belediyeye iletti. Bunun üzerine Sayıştay’a açıklama yapan belediye, “aracın hibe edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu” kabul etti. Ancak belediye, savunmasında, “ilçenin coğrafi şartları dikkate alındığında hibe edilen aracın arazi şartlarında bile kullanılabilecek olması nedeniyle belediyeye fayda sağlayacağını” iddia etti.

Sayıştay ise belediyeye, “Belediye tarafından alınamayacak nitelikte olan bir aracın şirket üzerinden alınıyor olması ve hibe yoluyla belediyeye devredilmesinin bu işe meşruiyet kazandırmadığı ortadadır” yanıtını verdi. Keçiören Belediyesi’nin ayrıca 2019 yılında 90’ı temizlik, 22’si binek araç olmak üzere toplam 112 adet aracı “ihale yapmadan, finansal kiralama yöntemiyle” temin ettiği tespit edildi. Bu kiralama yönteminin kullanılması nedeniyle alınan araçlar için belediye tarafından 3 yıl boyunca Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği de kaydedildi. Sayıştay, kiralama yapılmasaydı bu verginin ödenmeyeceğini vurguladı.