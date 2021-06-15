Sayıştay Başkanlığı seçiminin adayları belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy'u Sayıştay Başkanlığı'na aday olarak belirledi.
AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı için seçim yapıldı.
Komisyonda, başkan seçimi için önce 15 milletvekilinden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu belirlendi. Komisyonda ad çekme yöntemiyle, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'den oluşan Tasnif Komisyonu oluşturuldu.
Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Seyit Ahmet Baş, Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız, Hasan Ayrancı ve Metin Yener aday oldu.
Ön Seçim Geçici Komisyonunda yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener 10, Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy 8 oy aldı. Seçim sonucuna göre Yener ve Aksoy'un isimleri TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek. İki adaydan biri Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada Sayıştayın yeni başkanı seçilecek.
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