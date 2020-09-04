Seda Sayan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: İptal edilmemesi için gerekirse Cumhurbaşkanına yalvaracağım
Seda Sayan, katıldığı bir proramda İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Gerekirse Cumhurbaşkanına gidip yalvaracağım" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş ile 40"ın konuğu olan şarkıcı Seda Sayan İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesi gerektiğini vurgularken "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Gerekirse cumhurbaşkanına gidip yalvaracağım" diye konuştu.
Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı.
Her gün bir kadın 'Öldürülmemi mi bekliyorsun' diye bağırıyor. Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde 'Kocandır döver' denilip geri gönderiliyorlardı.
Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanına yalvaracağım. Sadece kadın çekmiyor aile de etkileniyor. Çözüm çok ağır olmazsa sorun kötü yerlere gidiliyor. Af maftan faydalanmamalı bu insanlar" ifadelerini kullandı.
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