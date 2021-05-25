Sedat Peker'den, Soylu'ya 'Kolombiya' yanıtı: Fiyatları sen bilirsin
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Kolombiya ile suçlanıyoruz' açıklamasına yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Almanya'nın derin devleti güçlüdür. Mahkemenin verdiği kararda Türk hükümetini uyuşturucu ile suçlamıştı. Şimdi Kolombiya ile suçlanıyoruz biz. Bunun bir asimetrik bir operasyon olduğunu biliyorum. Ucuz bir eleman tarafından gerçekleştirildiğini, sistematik bir şekilde sürdürülebilir olduğunu görüyorum. Kendimi niye yalnız hissedeyim. Organize suç örgütleriyle mücadele kimin işi? Terörde, göçte, afette ben konuşmuyor muyum?'' dedi.
Soylu'nun açıklamalarına yanıt veren Peker, ''Ticaret Bakanlığı’yla beraber Kolombiya ile irtibat kurduk diyorsun. Kokain kaçakçılığını ticaret olarak mı görüyorsun? Uyuşturucu ticaretinin en büyük patronu sensin, fiyatları sen bilirsin. Bu yüzden ucuz olanı yakalattırdınız, kamuoyunu kandırmak için. süslü sülü doğru söyle, yakaladığınız uyuşturucular senin rakiplerinin malları mı? Seni pazar günü mahvedeceğim'' ifadelerini kullandı.
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