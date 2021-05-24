Sedat Peker'den, Süleyman Soylu'ya: Senin baban ayarladı bu işleri

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:39

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Organize suç örgütü mensupları her yere sızıp veya hırsızlar. Benim adımı kullanan en az 30 kişi hapse girdi. Hakikaten bir kısmı geçmişte tanıyor. Kimiyle siyasette, kimiyle başka bir yoldan. Rize'de çay kaçakçılığından dolayı adam öldürüyor. Öldüren bunlar. Mahkeme toplanıyor. Olay ortadan kalkıyor. 1998-2000. Meselenin nasıl devletin içine sirayet ettiğine anlatmak için ifade etmeye çalışıyorum. Ben bu ülkenin evladıyım. Bugün İçişleri Bakanıyım, yarın değilim. Ben bunları ifade etmezsem sorumlu hissederim kendimi'' ifadelerini kullandı.

'SENİN BABAN AYARLADI BU İŞLERİ'

Soylu'nun açıklamalarına yanıt veren Peker, ''Süslü Süleyman, Rize’de bahsettiğin cinayet davasıyla ilgili bana avukat ayarlayan Doğru Yol İl Başkanı Nihat Mete'yle senin baban kör hasandı. O zaman senin baban ayarladı bu işleri. Süslü sülü, sen Sancaktepe belediye başkan adayı Erdal Aras’a Erdal Baba diye hitap ederdin. Ben de onun Reisiyim. Hiyerarşiye göre bu şartlarda ben de senin baban oluyorum'' dedi.