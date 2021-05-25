Sedat Peker, Süleyman Soylu Habertürk canlı yayındayken 8. videonun tarihini duyurdu: Seni mahvedeceğim!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Sedat Peker, yeni videosunu yayımlayacağı tarihi açıkladı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında hakkında iddiaları yanıtladı.
Sedat Peker ise Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Peker, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni videosunu yayımlayacağı tarihi açıkladı.
"SENİ MAHVEDECEĞİM"
Peker'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dostada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın."
süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dostada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın.@merdanyanardag @ismailsaymaz @kubrapc #AçıkveNetÖzel— Sedat Peker (@sedat_peker) May 24, 2021
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