Seferihisar'da doğaya zarar verecek JES’e geçit yok
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Orhanlı köylüleri, ormanlarını tehlikeye sokan jeotermal santral projesine karşı çıkarak, jeotermal sondajların durdurulması için dava açtı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de destekleriyle asırlık zeytin ağaçlarıyla dolu olan yaşam alanlarını korumak için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Seferihisar Orhanlı mevkiinde bir firma jeotermal santral kurmak için çalışmalara başladı. Bölge halkı santralin asırlık zeytin ağaçları başta olmak üzere yeşil alana zarar vereceğini belirterek karşı çıktı. Köylüleri jeotermal sondajların durdurulması için dava açtı.
Vatandaşların tepkisi üzerine Gökçam mevkiine kurulan sondaj kulesi, yoğun buhar çıkışının ardından yetkililer tarafından kaldırıldı.
YETİŞKİN: GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar’a zarar verecek hiçbir projeye geçit vermeyeceklerinin altını çizerek “Orhanlı Köyümüzde yapılması planlanan jeotermal santral projesi, temiz havamıza, pek çok tarım ürünümüzün üretildiği alana ve içme suyu kaynaklarımıza kadar zarar verecek. Köydeki sondaj faaliyetlerinin, proje sahası ile alakası olmayan 2016 tarihli Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı gerekçe gösterilerek, ÇED sürecinin dışında bırakıldığını öğrendik. Bundan sonra köylüler ve Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bu proje için 2020 Eylül ayında verilen ÇED kapsam dışı kararının ve 2016 tarihli ÇED gerekli değildir kararının iptali için dava açtı. Orkinos Çiftliği’ne karşı verdiğimiz haklı mücadeleyi kazandığımız gibi JES’e de geçit vermeyeceğiz” dedi.?
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