Seferihisar'da yurttaşlar eylem için hazırlanıyor

19 Mart 2021 Cuma, 06:48

Bölge halkı, Sığacık ve Demirci koylarında Başaranlar Su Ürünleri tarafından yapımına başlanan Orkinos Çiftliği’ne karşı 11 yıldır mücadele ediyor.



Orkinos Çiftliği için verilen ÇED olumlu kararları, şimdiye kadar çevrecilerin ve vatandaşların itirazları ardından 5 kez iptal ettirildi.



Ancak, bölgede çiftlik kurmak için karar alan şirket, tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Şirket, 9 numaralı su ürünleri potansiyel sahasında 39 bin 200 metrekarelik deniz alanı içerisinde orkinos yetiştiricilik tesisi yapmayı planlanıyor.



Yerleşim planında sekiz adet 50 metre çaplı kafesin mooring sistemi ile bin kilogramlık 48 adet çapa ile sabitleneceği kaydedildi. Balık çiftliği istemeyen çevreciler ve yurttaşlar, şirketin başvurusu sonrası eylem yapma kararı aldı.