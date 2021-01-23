Şehir hastanelerine 4 yılda ödenen parayla 63 devlet hastanesi yapılabilirdi: Kapitülasyonlar gibi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Konuyu değerlendiren CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, “4 yılda KÖİ modeliyle yapılan 13 şehir hastanesinin sadece kira bedelleri için 21 milyar liradan fazla bir ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı programında Balıkesir’e yapılması planlanan 400 yataklı Balıkesir Devlet Hastanesi’nin yatak başı maliyetinin 695 bin TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 4 yılda 13 şehir hastanesinin sadece kira ödemelerine ayrılan parayla 500 yataklı en az 63 devlet hastanesi yapabilirdik. Böylece elimizde tam 31 bin 358 hastane yatağı olurdu” dedi. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan 13 şehir hastanesinin ise yalnızca 17 bin 509 yatak kapasitesine sahip olduğunu anımsatan CHP’li Şahin, “Eğer Sağlık Bakanlığı, 21 milyar TL’yi devlet hastanesi yapımında harcasaydı, hem elimizde daha fazla yatak olacaktı hem de Covid-19 pandemisiyle çok daha etkin bir şekilde mücadele etmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE BEKLİYOR

2019’un ağustos ayında Meclis’te verdiği kanun teklifini anımsatan Şahin, “İlk yapılması gereken, sözleşmelerin derhal Türk Lirası üzerinden yeniden düzenlenmesidir. Ardından bu hastaneler kamulaştırılmalıdır” dedi.