Şehit Fethi Sekin’in adı İzmir Körfezi’nde de yaşayacak

02 Haziran 2020 Salı, 13:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit Fethi Sekin’in adını verdiği yeni arabalı vapuru törenle filosuna kattı. İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı önlerken şehit olan Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin’in katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Üçkuyular Vapur İskelesi’ndeki törene İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Yılmaz, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, İZDENİZ yöneticileri, trafik polisleri ve davetliler katıldı. Salgın önlemleri nedeniyle tören kısıtlı sayıda davetliyle yapıldı.

Fethi Sekin Arabalı Vapur’unun İZDENİZ filosuna katılma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin deniz taşımacılığında payını arttırmak ve İzmirlileri deniz ulaşımına daha fazla teşvik etmek istediklerini söyledi. Soyer, “Fethi Sekin Feribotu’nun üzerinde polis mavisi rengiyle İzmir’in eski desenlerini işledik. Bu desenleri önümüzdeki aylarda İzmir için özel önem taşıyan başka mekanlarda da göreceğiz” dedi. Feribotun, engelli vatandaşların engelsiz ulaşımı gözetilerek tasarlandığını da kaydeden Başkan Tunç Soyer, görme engelli vatandaşlar için gerekli yerlerde kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretlerinin bulunduğunu açıkladı.

“HUZURLU YAŞIYORSAK BUNU KAHRAMANLARA BORÇLUYUZ"

Başkan Tunç Soyer, “Biz nitelikli, teknolojik, doğayla uyumlu, konforlu ve engelli dostu toplu ulaşımı bir bütün olarak ele alıyor ve planlıyoruz. İzmir’in bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Buca metrosu gibi yeni yatırımlarımıza devam ediyor; kara, bisiklet, raylı ve deniz ulaşımı gibi tüm ulaşım unsurlarımızın birbirleri ile uyumlu şekilde çalışmasını hedefliyoruz” dedi. Fethi Sekin’in İzmirlilerin ve tüm Türkiye’nin yüreğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Soyer, “Eğer bu şehirde huzurla yaşıyorsak, bunu Fethi Sekin gibi kahramanlarımıza borçluyuz” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”

Sekin’in adını yaşatmak için Bayraklı'da 40 dönüm araziye yapılan parka “Şehit Polis Fethi Sekin Parkı” adının verildiğini hatırlatan Tunç Soyer, Sekin ile aynı gün şehit olan adliye memuru Musa Can'ın isimlerinin, İzmir Adliyesi’ni kesen cadde ve sokağa verildiğini kaydetti. Başkan Soyer, şöyle devam etti: “Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar gözlerini kırpmadan ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için ölüme meydan okudular. Bizim de asli görevimiz, onlardan geriye kalanlara sahip çıkmak ve onların anısını yaşatmak.”

Feribotu yapan Çeliktrans Tersanesi’nin Genel Müdürü Ahmet Ötkür de feribotu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin isteklerine ve şartnameye uygun olarak tasarladıklarını belirterek, feribotun İzmirlilere uzun yıllar hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, Şehit Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin ve diğer konuklarla açılış kurdelesini kesti. Konuklar daha sonra gemiyi dolaştı. Başkan Tunç Soyer, burada gemi seyir defterini imzaladı. Yine üzerinde Sekin’in adı yazan çan, Başkan Soyer, şehidin eşi ve kızı tarafından çalındı. Konuklar vapur ile Körfez’de kısa bir turdan sonra iskeleye geri döndü.

Fethi Sekin Arabalı Vapuru 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda hizmete alınacak.

KÜTÜPHANELİ VAPUR

Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda olduğu gibi Fethi Sekin Arabalı Vapuru’nda da kütüphane bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede 21 günlük periyotlarla yolcular iki ödünç kitap alabilecek. Okuyucular, vapurdan aldıkları kitapları vapura ya da iskelede bulunan kitap sandığına 21 gün sonra bırakabilecek. Fethi Sekin Arabalı Vapuru'ndaki kütüphanede 500 kitap bulunuyor.



