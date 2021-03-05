Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin hikayesi yürek burktu...

05 Mart 2021 Cuma, 16:38

Bitlis Tatvan'da düşen helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin hikayesi yürekleri yaktı. İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Tolga Demirci'nin kirada oturduğu, küçük yaşta kaybettiği babasının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Tolga Demirci'nin şehadet haberi ile yıkılan komşularından Hüseyin Yavuz, "3 gün önce konuşmuştuk. Sağ salim git, gel' dedim. Acı haberi geldi. Çok üzgünüz. Çok küçükken babasını kaybetmiş. Ailesine, babasının yanına gömülmeyi vasiyet etmiş" dedi. Bir diğer komşu Emine Kuzucu da şehidin yardımseverliğini anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Kuzucu, "Burada kirada oturuyorlardı, Allah annesine ve kardeşine sabır versin" dedi.

Bitlis Tatvan'da düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterde 11 askerin şehit olması yürekleri yaktı. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in acı haberleri İzmir'de yaşayan ailelerine ulaştırıldı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ İLE YAŞIYORDU

İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin komşuları da acı haberle yıkılırken, şehidin hikayesi yürekleri yaktı. Şehit Tolga Demirci ile 2 gün önce göreve gitmeden önce konuştuklarını söyleyen komşusu Hüseyin Yavuz, "İnşallah sağ salim gider gelirsin dedim.

Dün şehit olduğu haberini aldık. Çok üzüldük. Babasını 8-10 yaşlarında kaybetmiş. Annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşıyordu. Ailesine vasiyet etmiş. Bana bir şey olursa babamın yanına defnedin diye. Kalender bir kişiydi. Bekardı. Mahallede çok sevilen biriydi. Herkesin yardımına koşardı” diye konuştu.

KİRADA OTURUYORDU

Şehit Demirci'nin bir diğer komşusu Emine Kuzucu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kuzucu, "Çok iyi, sakin bir çocuktu. Bir hafta önce ayağımdan ameliyat oldum. Hastaneden çıktığımda eve girerken beni taşımalarına yardım etti.

O gün de zaten göreve gitti. Helikopter düştüğünde aklıma geldi. 'Tolga da gitti göreve, aman bir şey olmasın' diye geçirdim içimden. İki üç saat sonra öğrendim, çok üzgünüm. Allah’ım annesine ve kardeşine sabırlar versin. Bekardı, 2-3 senedir buradalar. Kiracıydılar. Küçükken babasını kaybetmiş. Şehit olduğu haberi bizi yıktı" dedi.

"KÜÇÜK OĞLU VAR"

Şehit Tolga Demirci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilirken, İzmir Karabağlar Basın Sitesi'nde de büyük üzüntü vardı. Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in eşi ve 4 yaşındaki oğlu Ankara'ya giderken, mahalle sakinlerinden Akif Demir, "Temiz kalpli güzel bir insandı. Dün akşam haberi aldık. Yıkılmış halindeyiz. Kelimelerle anlatamıyorum" diye konuştu.

Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek ile Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın aileleri de cenazeleri defnetmek için İzmir'den ayrıldı. Karadirek ile Uysal'ın cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.