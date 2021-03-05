Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit! Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

05 Mart 2021 Cuma, 08:01

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı.

Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kureş'in 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.

İKİ KIZI VARDI

49 yaşındaki Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi Ankara'daki evine ulaştı.

İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı.

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU'NUN ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 34 yaşındaki Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun acı haberi Samsun'a düştü.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.

Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

1997'DE UZMAN ÇAVUŞ OLARAK TSK'YE GİRMİŞTİ

Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.



Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi.

1997'de uzman çavuş olarak TSK'ye giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

1 YAŞINDA OĞLU VARDI

Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına da ateş düştü.

Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi.

Yılmaz çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.

TSK'ye 2014'te giren Yılmaz'ın, Afşin'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün acı haberi ailesine ulaştı



Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehit haberi verildi.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN KİMLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar) ve Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) şehit oldu.

İKİ ASKER YARALI

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

11 askerin cenazesi, görev yaptıkları Elazığ'a getirildi. Burada düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları, memleketlerine uğurlanacak.

