Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı
ABD’nin New York kentinde, Pfizer/BioNTech aşısı yapılan sekiz aylık bir bebek, ‘dünyada bu aşının iki dozunu da yaptıran en genç insan’ olarak kayıtlara geçti.
ABD’de geçen hafta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin çıkmıştı.
Covid-19 aşısının klinik deneylerine katılan bebek Vincenzo’ya Upstate Medical University’de aşıları yapıldı. Vincenzo, ABD’deki dört merkezde beş yaş altı çocukların katılımıyla yapılan deneylerin birinci aşamasında aşı olan 16 bebekten biri.
TEREDDÜT ETMEDİLER
Diken'İn aktardığına göre, Vincenzo’nun doktor anne ve babası Mike ve Marissa Mincolla, oğullarını tereddüt etmeden deney sürecine dahil ettiklerini söyledi.
Mike Mincolla, “Ben ve eşim pandemiyi sonlandırmanın en güvenli ve çabuk yolunun aşılanmaktan geçtiğine inanıyoruz” dedi.
Oğullarında aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki görülmediğini, her zamanki gibi beslenip rahat uyuduğunu söyleyen Micolla, “Onun aşı olmasının aşı olma konusunda tereddütleri olanları ikna edeceğini umuyorum. Onlara, ‘Bakın o kadar güveniyorum ki küçüçük oğluma yaptırdım’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.
"YETİŞKİNLERE VERİLENİN 10 DA BİRİ KADAR"
Vincenzo’nun aşı olduğu üniversitedeki klinik çalışmayı yürüten isimlerden, çoçuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Domachowske, “Vincenzo’ya üç hafta arayla 3 mikrogramlık dozlar uyguladık. Bu yetişkinlere verilenin onda biri kadar” dedi.
Domachowske, Pfizer’in çalışmaya verilen dozun doğru olup olmadığını araştırmak için kısa süreli ara verdiğni belirterek testler sonucunda antikor seviyesi düşük çıkarsa bebeklere uygulanan dozun yükseltileceğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı