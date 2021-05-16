Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

16 Mayıs 2021 Pazar, 16:40

ABD’de geçen hafta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin çıkmıştı.

Covid-19 aşısının klinik deneylerine katılan bebek Vincenzo’ya Upstate Medical University’de aşıları yapıldı. Vincenzo, ABD’deki dört merkezde beş yaş altı çocukların katılımıyla yapılan deneylerin birinci aşamasında aşı olan 16 bebekten biri.

TEREDDÜT ETMEDİLER

Diken'İn aktardığına göre, Vincenzo’nun doktor anne ve babası Mike ve Marissa Mincolla, oğullarını tereddüt etmeden deney sürecine dahil ettiklerini söyledi.

Mike Mincolla, “Ben ve eşim pandemiyi sonlandırmanın en güvenli ve çabuk yolunun aşılanmaktan geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Oğullarında aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki görülmediğini, her zamanki gibi beslenip rahat uyuduğunu söyleyen Micolla, “Onun aşı olmasının aşı olma konusunda tereddütleri olanları ikna edeceğini umuyorum. Onlara, ‘Bakın o kadar güveniyorum ki küçüçük oğluma yaptırdım’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

"YETİŞKİNLERE VERİLENİN 10 DA BİRİ KADAR"

Vincenzo’nun aşı olduğu üniversitedeki klinik çalışmayı yürüten isimlerden, çoçuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Domachowske, “Vincenzo’ya üç hafta arayla 3 mikrogramlık dozlar uyguladık. Bu yetişkinlere verilenin onda biri kadar” dedi.

Domachowske, Pfizer’in çalışmaya verilen dozun doğru olup olmadığını araştırmak için kısa süreli ara verdiğni belirterek testler sonucunda antikor seviyesi düşük çıkarsa bebeklere uygulanan dozun yükseltileceğini de sözlerine ekledi.