Sektörel güven perakendede yüzde 0.1, inşaatta yüzde 5.2 düştü

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Bu rapora göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2021 Ocak ayında 2020 Aralık ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2.9 artarak 101.9 puana çıkarken perakende ticaret sektöründe yüzde 0.1 azalarak 108.5 puan ve inşaat sektöründe yüzde 5.2 azalarak 84.2 puana düştü.

Detaylar şöyle:

- İnşaat: Kredi faizleri ve konut fiyatlarının yeniden artışı sonrası bu endeks, 99.3 puana çıktığı geçen temmuzdan bu yana düşüş yönünde hareket ediyor. Ocak 2021’de önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2.5 azalarak 75.7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 7.4 azalarak 92.6 puan oldu.

- Perakende ticaret: Kasım 2020’de 122 puana kadar çıkan endeks, son iki aydır düşüyor. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3.7 azalarak 118.8, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1.4 azalarak 90.1 puana indi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4.9 artarak 116.7 oldu.

- Hizmet: Bu endeks, salgın sonrası en yüksek değerine geçen kasımda 102.8 puanla ulaştı. Ocak 2021’de son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5.4 artarak 103, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1.4 artarak 98 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2.1 artarak 104.6 puan oldu. Dün ayrıca Merkez Bankası, “Reel Kesim Güven Endeksi” çalışmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre reel kesim güven endeksi (RKGE) ocak ayında önceki aya göre 0.2 puan artarak 107 puan oldu.

SİPARİŞLER GERİLEDİ

Anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

YÖNTEMİ DEĞİŞTİRDİ

TÜİK, dün “Sektörel Güven Endeksleri” anketinde yöntemi, ocak ayı itibarıyla yenilediğini açıkladı. Buna göre hesaplamalarda girişim cirosu ve sektörlerin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandığı belirtildi.