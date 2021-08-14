Sel felaketini yaşayan Bartın'dan acı haber!

Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evinin 600 metre uzağında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:58
Sel felaketini yaşayan Bartın'dan acı haber!
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Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeninin evinin 600 metre uzağında olduğu ortaya çıktı.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu.

Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cansız bedenine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.



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