Sel felaketini yaşayan Bartın'dan acı haber!
Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evinin 600 metre uzağında bulundu.
Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeninin evinin 600 metre uzağında olduğu ortaya çıktı.
Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu.
Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cansız bedenine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.
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