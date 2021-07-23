Sel felaketinin yaşandığı Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a CHP'li Bülbül'den tepki

23 Temmuz 2021 Cuma, 17:48

Erdoğan, sel felaketi yaşanan Rİze'deki ziyaretinde dah önce de yaptığı gibi otobüsten çay dağıttı. Erdoğan'ın çay dağıttığı anlara ait görüntülere tepki CHP'li Süleyman Bülbül'den geldi.





Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Bülbül, "Selde yakınlarını, evlerini, ocaklarını kaybeden yurttaşa ‘çay fırlatmak’ tam da Tek adam rejiminde Erdoğan’ın fıtratında olan şey" diyerek tepki gösterdi.

Bülbül'ün mesajı şöyle:

"Şaşırmamak gerek! Partili Cumhurbaşkanı'nın geçmiş olsun ziyaretinde çay dağıtımı tam bir akıl tutulması! Selde yakınlarını, evlerini, ocaklarını kaybeden yurttaşa ‘çay fırlatmak’ tam da Tek adam rejiminde Erdoğan’ın fıtratında olan şey."