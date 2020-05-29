Selahattin Demirtaş'ın savunmasına “terör” soruşturması

29 Mayıs 2020 Cuma, 10:17

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mahkemede savunma yaparken kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör" soruşturması açıldı.

Demirtaş, savunmasında "Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek. İkinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı. Haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin Saray'dan büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak. Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" diye konuşmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözleri "suç" saydı ve Demirtaş hakkında "terör" soruşturması başlattı.

Kararı Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından açıkladı.

Karaman açıklamasında, "Yargı önünde hesap vereceksiniz beyanına "terör" soruşturması açıldığını da gördük, şükür! Tekrar edelim o vakit bu soruşturma için de yargı önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.