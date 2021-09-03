Selçuk, ata tohumuna sahip çıktı

03 Eylül 2021 Cuma, 07:21

Bir sonraki yıl yapılacak hasat ile tohumlarını 60 binlere ulaşması bekleniyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yerel tohumlarımızı çoğaltarak üreticilerimize sunuyoruz ve ürünlerine alım garantisi veriyoruz” dedi.

SANDIKTAN ÇIKARDI

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, atalık ve yerli tohumların çoğalması için Efes Tarlası Yaşam Köyü projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticilere çağrı yaparak ata tohumlarının tohum üretim merkezlerine getirilmesini istedi. İlçede yaşayan Mehmet Dal da annesinin 30 yıl önce biriktirdiği ve bir zamanlar Selçuk’un ünlü kara karpuzu tohumunu sandıktan çıkararak tohum üretim merkezine geçen yıl teslim etti. Görevliler tarafından alınan 35 adet karpuz tohumu ekim yapılarak üretildi. Bu yıl 3 bin olan tohumların 2022 yılında 60 bin tohuma ulaşması bekleniyor.

90 yaşındaki annesinin sandıkta sakladığı tohumları gelecek nesiller için verdiğini belirten Mehmet Dal, “Atalık ve yerli tohumlar bizim geleceğimiz. Belediyenin projesinin önemli olduğunu gördüm ve ana yadigârı yerli tohumları teslim ettim. Bu tohumlar sağlıklı karpuzların yetişmesine aracı olacak. Eminim benim gibi onlarca insanın evinde yerli tohumlar var. Herkes yerli tohumları üretim merkezine getirsin” diyerek çağrı yaptı.

SENGEL: ADIMADIM İLERLİYORUZ

Tohum merkezinde 517 çeşit yerel tohum olduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiği anlayışıyla, ‘Köy Enstitüleri ruhuyla gıda egemenliğini savunacağız’ şiarıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü kurduk. Çocuklar toprakla buluşsun, tohumun önemini öğrensin istiyoruz. Çocuklarımız kısır ve kimyasala bağımlı tohumların hayatımızı nasıl köleleştirdiğini kavrasın ve yerel tohumlarla birlikte özgürleşebileceğimizi bilsinler istiyoruz. Selçuk’un efsane kara karpuzunu yeniden ektik ve yetiştirdik. Köylerimizden yerel tohumları toplamaya devam ettik. Tohum merkezimizde 517 çeşit yerel tohumumuz var. Yerel tohumlarımızı çoğaltarak üreticilerimize sunuyoruz ve ürünlerine alım garantisi veriyoruz; ürünlerini Efes Tarlası Bakkalı’nda ve Belediyemizin aşevinde değerlendirerek halkımıza sunuyoruz. Gıda egemenliği için adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.