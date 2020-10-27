Selçuk Bayraktar’dan iddialara yanıt: “Güneş batacak, gece olacak, güneş doğacak, sabah olacak...”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA'lara ilişkin yayınlanan bazı haberler üzerine sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.
Selçuk Bayraktar, TELE 1’in, “Damadın İHA’larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı” şeklindeki habere yanıt verdi. TELE 1’de yayınlanan haberde, “Türk Bayraktar TB2 İHA‘larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products ‘kullanımı belirsiz olan ülkelere’ yapılan ihracatın askıya alındığını duyurdu” ifadeleri yer aldı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, "Damadın İHA’ları” ifadesine tepki gösterdi. Bayraktar, “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de" dedi.
DHA’nın servis ettiği Bayraktar’a ait açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz dönemde bir kısım basında çıkan kimi uydurma, kimi çarpıtma ve algı maksatlı haberler üzerine; şimdilik size geçici bir konfor alanı yaratan kendi uydurduğunuz yalanlara ve belki de oluşturmaya çalıştığınız çarpık algıya sevinin ama bir şeyi de bilseniz iyi olur. Güneş batacak, gece olacak, Güneş doğacak, sabah olacak... O arada; Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı, yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı, yazılımından elektroniğine,
ayrodinamiğinden mekaniğine, tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan, özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine, Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde, yüzde 93 yerlilikle üretilmiş olan, kendi sınıfının en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul etmeye başladığı, BAYRAKTAR TB2'ler aralıksız uçacak... Yarın olacak... Ve sonraki gün...
Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek... Ne zırhlı araçlar, ne tanklar, ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için, ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için, değişen hiçbir şey olmayacak... Ve milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek..." ifadelerine yer verdi.
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