Selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

05 Eylül 2021 Pazar, 19:25

Erzurum valisi Okay Memiş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri yoğun çalışmalar sonucu tünelin sonunda bir ay sonra kayıp işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ekiplerin çamur ve balçık içinde günler süren çalışmalarından bahseden Memiş, "Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık'' diye konuştu ve hayatını kaybeden Aksöyek'in yakınlarına başsağlığı diledi.

İSPİR'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Mustafa Aksöyek, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılmıştı.