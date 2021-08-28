Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:51

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun ilçelerinden birisi olan İnebolu'ya bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Sel sularına kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. Sürüklenen aracını saniye saniye görüntüleyen kadın, bir yandan da aracının arkasından ağladı.