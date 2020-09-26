Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında” projesi San Sebastian’da ödül aldı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 12:44

Avrupa’nın en önemli sinema buluşmalarından San Sebastian Film Festivali’ne ilk filmi “İki Şafak Aarsında” ile davet edilen Selman Nacar, Works In Progress (üretim aşamasındaki filmler) bölümünde verilen iki ödülü de aldı. Kuyu Film’in yapımcılığını üstlendiği film katıldığı bölümde ödüllendirilen tek yapım oldu.

Festivalde WIP Europa bölümünde yarışan “İki Şafak Arasında” hem WIP Avrupa Endüstri Ödülü’nü (Europa Industry Award) hem de WIP Avrupa Ödülü’nü (Europa Award) aldı ve 11.620 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

