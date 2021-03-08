Selvi ve Kemal Kılıçdaroğlu çiftinden 8 Mart mesajı
Selvi Kılıçdaroğlu ve eşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete birlikte tepki gösterdiler. Selvi Kılıçdaroğlu “Herkes bir şeyler söyleyecek ama bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde, pek gönül rahatlığıyla onu da kutlayamayacağız. İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz var. Sanki bundan geri adım atılıyormuş gibi bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabi, kahroluyoruz” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da "Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız" diye konuştu.
Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayımladı. Selvi Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Yarın Emekçi Kadınlar Günü. Hep beraber kutlayacak mıyız diyeceğim artık bilemiyorum. Herkes bir şeyler söyleyecek ama bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde, pek gönül rahatlığıyla onu da kutlayamayacağız gibime geliyor. Tabi ki burada herkesin el ele vermesi lazım. Bunun için çalışan insanlar var. Kadın, erkek... Ama elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz de var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman yani öyle bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabi, kahroluyoruz.”
“SÖZÜMÜZ SÖZ, BU ŞİDDETİ SONLANDIRACAĞIZ”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin mesajında, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın erkek, mücadele ederek, hak mücadelesi, adalet mücadelesi vererek birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum.”
8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz! pic.twitter.com/HdTYaqRaAs— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 7, 2021
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