Sağlık Bakanlığı'ndan Ezgi Mola ve Şener Şen'li kamu spotu!
Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Şen ve Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
Şener Şen, spotta "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadesini kullandı.
Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021
Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.
Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/LPkqWCIBbh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021
Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kamu spotlarının televizyon kanallarında da gösterileceği öğrenildi.
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