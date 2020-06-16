Seniha Halman hayatını kaybetti

16 Haziran 2020 Salı, 10:34

ABD’de uzun yıllar radyoculuk yapan Seniha Halman (Taşkıranel) 91 yaşında yaşamını yitirdi. Halman, aynı zamanda Kültür Bakanlığı’nı kuran ve 2014 yılında hayatını kaybeden Talât Sait Halman’ın eşiydi.

Kızı Defne Halman, gazetemize konuşarak şunları söyledi: “Seniha Halman 12 Haziran 2020’de New York’ta vefat etti. Çok zor bir hastalıkla büyük bir cesaretle, azimle, inatla mücadele etti, hiç yılmadı. Hayatı boyunca da hiç bir engele, acıya, haksızlığa asla boyun eğmedi, yenilmedi. Ailesinin imkanları sınırlıydı. Ömrü boyunca elde ettiği her şey kendi çabaları sayesindeydi.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümü mezunuydu. Halide Edip ve Berna Moran’dan ders aldı.

1 yıl Mina Urgan’a asistanlık yaptı.

1951’de ABD’ye Fulbright bursuyla gitti, Northwestern gibi çok değerli bir üniversitenin gazetecilik bölümünden mezun oldu ve 1953’te Birleşmiş Milletler’de radyo programı yaparak çalışmaya başladı. Tüm meslek hayatını orda sürdürdü ve Avrupa Radyo bölümünün başına geçti. O mevkiye gelen ilk kadındı.

Talât Sait Halman da Birleşmiş Milletler’de çalışıyordu. Orda tanıştılar ve 1960’ta New York’ta evlendiler. 2 çocukları oldu. Oğulları vefat etti, daha 16 yaşındaydı. Sait’in acısını taşıyarak ömrünü sürdürdü. Edebiyat, tiyatro, opera, bale, görsel sanatlar, müzik, sinema aşığıydı ve muazzam bilgiye sahipti.

Tek torunu Melissa’nın adını koydu ve üzerinde büyük emeği vardı. Tüm ailesini, arkadaşlarını sevgiyle donatırdı. Özellikleri, güzellikleri, iyilikleri, başarılarıyla ilgili destan yazılabilir Seniha Halman’la ilgili. Ben bu kadarıyla yetineyim şimdilik...”