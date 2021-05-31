Şenol Güneş: "Zorluk yaşıyoruz, yavaş davranıyoruz"

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:32

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya'da oynadığı özel maçta Gine ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu. Güneş, tüm oyunculara bu karşılaşmada şans verdiklerinin altını çizdi:

"İtalya maçı farklı bir maç. Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazım, eksiklerimiz var. Fizikli ve temaslı oynayan bir takımdı, o avantajı iyi kullandılar. Onlar da çıktı bugün. Sıkıntı yaşadık. Fizikli ve temaslı oynayan bir takımdı. İyi bir hazırlık maçıydı. Bütün oyunculara şans verdik. Gol yemedik, goller atabilirdik. Denk maç oldu. Oyunun yönünü değiştirirken zorluk yaşıyoruz. Oyunun yönünü değiştirirken yavaş davranıyoruz. Sıkıntılarımız ve eksiklerimiz var. Topu hızlı çevirmemiz gerekiyor. Değişik kadrolar yapmanın da etkisi var."

"EKSİK KALDIK"

Güneş, takımın henüz istenen seviyede olmadığının altını çizdi:

"Bugün Mahmut, Dorukhan kendilerini oldukça zorladı. Maç çıkarmak, tempo artırmak zaman istiyor. İrfan Can sakatlıktan çıktı, aynı şey Abdulkadir için geçerli. Ozan'ın da bir riski vardı. Daha güzel bir oyunla sonuç istiyorduk ama eksik kaldık. Kimin oynadığı önemli değil. Hiç kadroya almadığımız oyuncular var. Onları biraz daha hazırlamamız lazım. İtalya, İsviçre ve Galler daha farklı maçlar olacak."

68 yaşındaki teknik adam, kadrodan çıkarılacak oyunculara dair şu açıklamalarda bulundu:

"Kadrodan ayrılacak dört oyuncu için yarın akşam karar vereceğiz. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil."