Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 487,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,70 liradan, 3 bin 212 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 233 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 140 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 160 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.
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