Endonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor

11 Mayıs 2021 Salı, 09:48

Endonezya Vergi Yönetimi Sözcüsü Neilmaldrin Noor, Salı günü yaptığı açıklamada, hükümetin kripto para ticareti üzerine vergi uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Bir işlemden elde edilen bir kâr ya da sermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda, bunun gelir vergisinin nesnesi olup olmadığını bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Neilmaldrin, "Dolayısıyla, sermaye kazancı elde eden mükellef, vergiyi ödemek ve bunu rapor etmek zorundadır" dedi.

Endonezya'nın en büyük işlem platformu Indodax'ın verilerine göre, kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklanmış olmasına karşın, Endonezya genelinde üç milyondan çok kişi kripto para piyasalarında işlem yapıyor.