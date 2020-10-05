Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7580 liradan, avro 9,1020 liradan haftaya başladı.

AA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,7560 liradan alınan dolar, 7,7580 liradan satılıyor. 9,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1020 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.


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