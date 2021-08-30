Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İHA
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 06:00
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.


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