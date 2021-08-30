Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 06:00

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.