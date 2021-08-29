Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

29 Ağustos 2021 Pazar, 19:51

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 11 bin 396 kişi de sağlığına kavuşurken koronavirüs nedeniyle bugün 255 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.

Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ck9NPqFR19 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2021

AŞILAMADA GELİNEN SON NOKTA

Türkiye'de aşılama çalışmalarıyla ilgili son durum ise şöyle:





Birinci doz yüzde 77.00, ikinci doz ortalaması yüzde 59.02, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93 milyon 4 bin 856 oldu.

Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: