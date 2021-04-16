Sergen Yalçın: Hakem rakipten iki futbolcuyu atmalıydı

16 Nisan 2021 Cuma, 21:35

'KAZANACAK OYUNU OYNAMADIK'

Kötü bir sonuç aldıklarını dile getiren Beşiktaş’ın çalıştırıcısı şöyle devam etti: “Futbolda bu tür oyunlar var. Oyuna baktığımız zaman çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. 2 golü kendi kalelerine attılar.”

'ATILACAK OYUNCUYU YİNE ONLAR ÇIKARDI'

Bununla birlikte hakemlere değinen Sergen Yalçın, “Her şeye rağmen rakip takımdan 2 oyuncu kırmızı kart görmeliydi. Halis Özkahya bunları es geçti. Kasımpaşa maçında olduğu gibi atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN VE ABOUBAKAR'IN DURUMLARI

Yalçın sakat futbolcular hakkında ise, “Oğuzhan'ın durumu yarın netleşir. Aboubakar henüz antrenmanlara katılmadı. Yarın belki başlar. Salı günü kendisiyle konuşup değerlendireceğiz. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada” açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN: BU OYUNLA OLMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında da "Bu oyun olmaz, bu oyun bizim oynadığımız oyun değil. Hatalarımızı düzeltmek zorundayız yoksa kalan 7 haftada büyük sıkıntı yaşarız" diyerek memnuniyetsizliğini ifade etti.