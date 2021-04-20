Sergen Yalçın'dan hakeme övgü dolu sözler: Sahanın en iyisiydi

20 Nisan 2021 Salı, 21:53

Hakem Fırat Aydınus'tan övgüyle bahseden Yalçın, "Sahanın en iyisi herhalde Fırat Aydınus'tu. Müthiş bir maç yönetti. Kendisi de beğendiğim bir hakem. Sahanın en iyisi oydu" diye konuştu."

Takımın performansından memnun olmadığını ifade eden Yalçın, "Şampiyonluk için en büyük favori biziz kimse heveslenmesin" diyerek rakiplerine de gözdağı verdi