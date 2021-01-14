Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday
Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu.
İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek UEFA Olağan Genel Kurulu'nda, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.
UEFA Yönetim Kurulu için Servet Yardımcı'nın yanı sıra, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere'den David Gill, Polonya’dan Zbigniew Boniek, Almanya'dan Rainer Koch, Belçika'dan Mehdi Bayat, Rusya'dan Alexander Dyukov, İtalya'dan Gabriele Gravina ve Hollanda'dan Spee Just adaylığını koydu.
Yönetim kurulu üyeliğine 2017 yılında aday olan ve kazanan Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA'nın yönetiminde yer almayı başaran ilk isimdi.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'