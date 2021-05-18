Ses sanatçısı Yıldız Ayhan yoğun bakımda
TRT’nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan’ı 30 yıl önce kaybeden iki kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.
DURUMU KRİTİK
Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.
Antalya’da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan’ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT’de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik" dedi.
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