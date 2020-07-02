Seyahat kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye-Almanya arasında kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye'ye yer verilmemesinin ardından dönem başkanı Almanya'ya gitti. Alman mevkidaşı Heiko Maas'la görüşen Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman mevkidaşı Heiko Maas’la görüştü.
AB’nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye’ye yer verilmemesinin ana gündem maddesi olduğu görüşme sonrası iki bakan bir basın toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Almanya’nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye’ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır” diye konuştu.
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