Seyahatler için HES kodu nasıl alınır?

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 21:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu alınarak uçak ve tren gibi seyahatlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu ile maske talebi, sağlık durumu bildirimi, istatistikler gibi bilgileri görmek mümkün. Peki HES kodu nasıl alınır?

KOCA’DAN HES UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Koca, ''Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak'' dedi.

HES KODU NEDİR,NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

‘HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

‘Hayat Eve Sığar' uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.