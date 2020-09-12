Şeyh Bedreddin’in hayatı beyazperdeye taşınıyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 11:06

İmece Film’in yapımcılığını üstlendiği, Hakan Alak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, “Hakikat” adlı filmin çekimleri Bedreddin’in kis¸isel tarihinde o¨nemli yer tutan Edirne’de başladı.

Şeyh Bedreddin’i müzisyen Suavi canlandıracak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Fetret Devri’nde yaşayan, dini ve hukuki bilgisiyle kazaskerlik yapan fıkıh alimi, mutasavvıf, düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan filmin senaryosunu Ali Şahin’le birlikte Hakan Alak kaleme aldı.

Bedreddin’in arkadaşları Börklüce Mustafa’yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal’i Saygın Soysal canlandıracak.

Filmde ayrıca Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç gibi isimler de yer alıyor.