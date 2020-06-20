Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Korkutan yangın bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçay caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Akçay istikametinden gelmekte olan 67 EY 695 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.
Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürüldü.
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