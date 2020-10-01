Sezgin Tanrıkulu depremde zarar gören yurdu sordu, bakan ‘basit onarımla giderilir’ dedi

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:35

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun koronavirüs salgını sırasında çevrimiçi ve yüz yüze kısıtlı olarak süren eğitimle ilgili soru önergelerine bakanlardan yanıt geldi. Tanrıkulu’nun koronavirüs pandemi öncesinde Elazığ’da gerçekleşen depremin etkilediği Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda hasarla ilgili sorusunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurdun 1957 kapasiteli olarak 2016 yılında Armada Kurumsal Ltd. Şti. tarafından yapıldığını ve Naz Yapı Denetim firması tarafından da kontrollerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu, deprem sonrası binada oluşan hasara ilişkin ise şunları belirtti:

'TEHLİKE ARZ ETMEDİĞİ KANAATİNE VARILDI'

“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından teknik incelemesi yapılmış olup, hazırlanan raporda, binanın taşıyıcı sistemini oluşturan betonarme elemanlarda (kolon, kiriş, döşeme) herhangi bir dezenformasyon ve çatlak gözlenmediği, bina içinde ve dışında oluşan dezenformasyonların taşıyıcı sistemden kaynaklanmadığı, sıva çatlağı ve dilatasyon boşluklarından kaynaklı basit onarımla giderilebilecek çatlaklar olduğu ve binanın kullanımı açısından herhangi bir tehlike arz etmediği kanaatine varılmıştır.”

Tanrıkulu’nun açılan derslikler ve dersliklerin açılışındaki törenlere ilişkin soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 2002- 2019 yılları arasında 321 bin 486 derslik açıldığını kaydederek, açılış törenlerinin Bakanlık bütçesinden karşılandığını duyurdu.