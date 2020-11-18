Shazam tüm zamanların en çok aranan şarkısını açıkladı
Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Tones and I’ın Mayıs 2019'da çıkardığı ‘Dance Monkey’, tüm zamanların en fazla Shazam'lanan şarkısı oldu.
Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan 100 şarkısını açıkladı. Tones and I’ın 10 Mayıs 2019’da çıkardığı single’ı "Dance Monkey" ilk sırada yer aldı.
Dance Monkey, geçen yılın sonunda 11 hafta boyunca İngiltere'de bir numarada kaldı ve 29 ülkede listelerin zirvesine çıktı. Aynı zamanda bir günde en çok Shazame'lanan şarkı olma özelliğine de sahip.
Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği uygulamada "Top 10" listesi şöyle:
Tones and I - Dance Monkey
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C
Passenger - Let Her Go
Avicii - Wake Me Up
Major Lazer - Lean on
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Sia - Cheap Thrills
Gotye - Somebody That I Used to Know
Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl
Hozier - Take Me to Church
"SHAZAM’IN KARİYERİMİ OLUŞTURMAMI SAĞLADI"
Şarkıcı Tones and I, "Dance Monkey'i yayınladığımda bir takipçim yoktu, ancak Shazam bana daha insana ulaşmam ve hayran kitlemi yükseltme için bana bir fırsat verdi, bu da kendime bir kariyer oluşturmamı sağladı" dedi.
2018’de Shazam’ı satın alan Apple Music’in Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Apple Music ve Shazam, her yerde ulaşılabilir olmasıyla ve çeşitli içerikleriyle dünyanın her yerinden müzik tutkununa benzersiz bir deneyim sunuyor" ifadelerini kullandı.
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